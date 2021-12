Das Gastspiel in Tecklenburg endete für den TuS Bersenbrück (in Rot) ohne Punktgewinn.

Archiv/Rolf Kamper

Bersenbrück. Bevor auch die Verbandsliga-Volleyballer des TuS Bersenbrück in eine mehrwöchige Corona-Zwangspause gehen, erlitten die Herren noch ihre erste Saisonniederlage. Trotz der 1:3-Pleite bei den Tecklenburger Land Volleys bleibt der TuS Spitzenreiter.

Eine gute Nachricht vorab: Erik Warkentin ist wieder zurück in Bersenbrück. Genau wie John Klein hatte er in Hannover keinen passenden Verein gefunden und spielt jetzt, soweit es seine Zeit zulässt, wieder in Bersenbrück. Und auch Sebastian