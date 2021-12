Aufgrund der aktuellen Corona-Situation liegt die gute Saison des SV Quitt Ankum II bis mindestens Ende Januar 2022 auf Eis. (Symbolfoto)

Stefan Gelhot

Ankum. In der Tischtennis-Kreisliga Nord hat die Herren-Reserve des SV Quitt Ankum nicht nur einen starken Saisonstart mit zwei Auswärtssiegen gegen Bramsche II (1:9) und Engter III (1:9) hingelegt, sondern auch die weiteren Spiele siegreich gestaltet.

So wurde zunächst Quakenbrück mit 9:3 besiegt, schreibt der Quitt in einer Pressemitteilung. Danach musste die Quitt-Mannschaft um Kapitän Daniel Welp mit zwei Ersatzspielern aus der Dritten bei Belm II antreten, was sich jedoch positiv in