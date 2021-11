Young Rasta Dragons können in Hamburg nur ein Viertel lang mithalten

Die JBBL-Mannschaft der Young Rasta Dragons verlor in Hamburg deutlich. (Symbolbild)

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Hausherren in Wandsbek waren von der ersten Minute an hellwach, die Gäste kamen schwer aus den Startlöchern: Bei den Hamburg Towers mussten die Young Rasta Dragons in der Hauptrunde der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) eine herbe Niederlage einstecken.

Vielleicht wirkte auch der Schock gegen Rostock noch nach. Der 95:55-Heimsieg der Hanseaten fiel jedenfalls zu hoch aus.Weil Playoffs und Klassenerhalt bereits vorzeitig erreicht wurden, sollte sich die Nervosität der YRD-Spieler in Gr