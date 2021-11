Ankumer Bezirksliga-Fußballer siegen beim Tabellenführer in Unterzahl

Dank des Sieges rangiert der Quitt (in Rot) jetzt auf Tabellenplatz sieben.

Archiv/Rolf Kamper

Ankum. Was für ein Spiel in der Fußball-Bezirksliga: Quitt Ankum hat die Sportfreunde Lechtingen mit 3:2 besiegt. In einer spannenden Partie erlebten die Mannschaft aus Nordkreis ein Auf und Ab.

Der Quitt Ankum war sich in Lechtingen seiner Außenseiterrolle bewusst, wollte dem Tabellenführer aber dennoch das Leben schwer machen. Das gelang perfekt: Schon nach zehn Minuten führten die Gäste durch ein Tor von Lars Engebrecht mit 1:0.