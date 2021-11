Das JBBL-Team fährt nicht als Favorit nach Hamburg. (Symbolbild)

Rolf Kamper

Quakenbrück. Werden die U-16-Korbjäger der Young Rasta Dragons mit der Belastung fertig, in der JBBL-Hauptrunde einen Fehlstart hingelegt zu haben? Neues Selbstbewusstsein ist gefragt, wenn sie am Sonntag, 28. November 2021, um 13 Uhr bei den Hamburg Towers antreten.

Erinnern sollten sich die YRD weniger an die jüngste 42:88-Niederlage gegen den TOP4-Anwärter Rostock Seawolves, sondern vielmehr an individuelle und mannschaftliche Qualitäten beim 96:93-Coup am fünften Vorrunden-Spieltag gegen die favoris