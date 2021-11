Niedersachsensen Squash-Nachwuchs spielt in Gehrde um die Landestitel

Die U19-Titelträgerin Philine Paula Rupp in Aktion.

Gerritsen

Gehrde. Im Therapiezentrum Gerritsen/Zschischang fand zum ersten Mal die Niedersächsische Jugendmeisterschaft im Squash statt. 26 Teilnehmern aus dem gesamten Bundesland waren angetreten, um in den Altersklassen U9 bis U19 die Titel auszuspielen.

Auch Teilnehmer aus Hasbergen, Bersenbrück und Osnabrück waren am Start, um die begehrten Titel zu ergattern. In der ältesten Altersklasse (U19) lagen am Ende Tom Matzeschke (Boast Buster Jeverland) und Philine Paula Rupp (SC Achim-Baden) v