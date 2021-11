Gegen die Lokalrivalinnen aus Osnabrück rechnen sich die Quakenbrückerinnen etwas aus. (Symbolbild)

Rolf Kamper

Quakenbrück. Suchen die OTB-Basketballerinnen weiter nach ihrer Spielstärke oder knüpfen sie an ihre jüngste Steigerung an? Das fragen sich nicht nur die QTSV-Damen vor dem Oberligaduell, das am Samstag, 20. November 2021, um 17 Uhr in der Artland-Sporthalle steigt.

Erst- und zweitligaerfahrene Spielerinnen wie Ilka Borst, Leonie Frontzek, Uta Wielage, Ricarda Rehn oder die früheren QTSV-Korbjägerinnen Andrea Thamm (Brunnecke) und Sandra Mühlenberg (Grüß) haben sich beim Osnabrücker TB zu einer Mannsc