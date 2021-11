Merzener Regionalliga-Basketballer beim Oldenburger TB am Ende chancenlos

Merzens Topscorer Marquel Beasley (rechts) machte mehr als die Hälfte der Lions-Punkte.

Archiv/Rolf Kamper

Merzen. Es hat nicht sollen sein: Mit Löwen-Mut und der Trotzhaltung eines Außenseiters waren Merzens Regionalliga-Basketballer beim Tabellenführer in Oldenburg aufgelaufen. Die Gäste blieben auch lange dran, verloren am Ende aber etwas zu deutlich (58:78).

Ohne Routinier Aleksandar Cuic würde es schwer werden, das wussten die Lions, als sie zum Spitzenreiter an die Hunte aufbrachen. Der kroatische Center, früher in der NBA-D-League aktiv, wurde schmerzlich vermisst. Dennoch trat Merzen in den