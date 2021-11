Hauptsponsor Simon Düker und die drei Erstplatzierten der U16-Konkurrenz Constantin Heil, Phil Varnholt sowie Joschua Dewitz (von links).

Oberschmidt

Ankum. Insgesamt 105 Teilnehmer aus ganz Norddeutschland gingen beim Jugendturnier (U10 bis U18) des Tennisvereins Ankum an den Start. Dabei konnten einige Lokalmatadoren Erfolge feiern.

Der Ankumer Joschua Dewitz erreichte das Finale bei den Jungen U16 und wurde nach einem spannenden Spiel gegen Phil Varnholt aus Gütersloh Zweiter, schreibt der TV in einer Pressemitteilung. In derselben Altersgruppe erreichte Constantin He