Im Heimspiel gegen Westerstede hoffen Benedictus Lingens (links) und BW Merzen auf einen "Hexenkessel".

Archiv/Rolf Kamper

Merzen. Dass die nächste Aufgabe in der 2. Regionalliga West nicht leicht werden könnte, ist den Merzener Basketballern bewusst. Nach dem Sieg in Osnabrück gehen sie am Samstag, 6. November 2021, ab 19.30 Uhr jedoch zuversichtlich in das Heimspiel gegen die TSG Westerstede II.

Zwei weitere Punkte auf der Habenseite würden die Bilanz schlagartig verbessern und insbesondere ein Polster gegen weitere unliebsame Überraschungen sein. Das wissen die „Löwen“, das wissen auch ihre Fans, die mit einer mehr als 30 Man