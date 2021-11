Kurz vor dem Start der neuen Ponyliga-Saison haben sich die teilnehmenden Vereine darauf verständigt, für Zuschauer die 2G-Regelung anzuwenden.

Archiv/Jürgen Schwietert

Berge. Die Osnabrücker Ponyliga-Saison startet am Sonntag, 7. November 2021, um 11 Uhr in der Berger Reithalle. Bevor das sportliche Geschehen allerdings losgehen kann, haben sich die Verantwortlichen in Sachen Corona-Regeln auf eine Änderung des bisherigen Plans verständigt.

An Ponyliga-Spieltagen wird im gesamten Saisonverlauf die 2G-Regelung gelten. „Zuschauer sind herzlich willkommen, allerdings muss am Einlass eine Corona-Impfung oder eine Genesung nachgewiesen werden. Auch ein Personalausweis sollte m