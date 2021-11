Einen Quitt-Treffer erzielte Florian Schnurpfeil (Mitte).

Archiv/Rolf Kamper

Ankum. In der Fußball-Bezirksliga hat der SV Quitt Ankum am Mittwoch, 3. November 2021, mit einem 4:1-Sieg vier Tabellenplätze gutgemacht und auch TuS Berge sowie SC Rieste überholt. Am Wochenende tritt das Nordkreis-Trio gegen Vereine aus dem Osnabrücker Süden an.

Unter Flutlicht im Quitt-Stadion schienen die Ankumer Spieler zu Beginn des Nachholspiels gegen Eintracht Rulle noch nicht gut sortiert zu sein: Schon nach wenigen Sekunden erzielte Mathias Meyer das Führungstor für die Gäste. Nach dem