Für Jens Niemann (links) und den QSC ist die Hinrunde bereits beendet. Julian Brans (rechts) und der SV Alfhausen sind am Wochenende in Hollage zu Gast.

Rolf Kamper

Merzen. Der SV Blau-Weiß Merzen hat sich von Trainer Markus Lepper getrennt. Der 45-Jährige zeigt Verständnis, ärgert sich aber auch, dass der erhoffte Erfolg ausblieb. Am Wochenende tritt Merzen gegen den SC Achmer an, dessen Coach Mark Barrenpohl wiederum vor einer Woche zurückgetreten ist.

Bei Merzen und Achmer übernahmen schon am vergangenen Wochenende die Co-Trainer das Ruder. Eine feste Entscheidung zur Nachfolge wird in beiden Fällen wohl erst in der Winterpause, die für den SCA schon nach der Partie in Merzen beginn