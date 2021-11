Carlos Medlock (am Ball) gelangen gegen Metropol 24 Punkte.

Bernard Middendorf

Quakenbrück. Am Ende des Doppelspieltags gegen Metropol und Düsseldorf hatten die Young Rasta Dragons in der JBBL zwei Siege und die vorzeitige Playoff-Qualifikation in der Tasche.

Außer sich vor Freude war der Young-Dragons-Teamchef Leon Löbig nach dem Triumph über die Ruhr-Auswahl, die vorher mit durchschnittlich 121:56 Punkten souverän alle vier Vorrundenpartien gewonnen hatten. „Wir haben heute tollen und sehr tea