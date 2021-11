Den Sieg gegen die Tabellenführerinnen hatten die QTSV-Damen nicht eingeplant, nehmen ihn aber gerne mit. (Symbolbild)

Rolf Kamper

Quakenbrück. Erfreuliche Überraschung in der Oberliga Niedersachsen für den QTSV: Die Basketball-Damen stürzten den Tabellenführer und gewannen ihr Heimspiel gegen den Bürgerfelder TB deutlich mit 59:40.

In der Artland-Sporthalle starteten die Quakenbrückerinnen furios und gingen nach den ersten zehn Minuten mit 20:7 in Führung. Zwar konnten sich die Gäste bis zur Halbzeit per 8:0-Lauf ein Stück herankämpfen, aber das Team von Sebastian Cam