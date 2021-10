Young Rasta Dragons rechnen sich in der NBBL gegen Rostock gute Chancen aus

Das NBBL-Team der Young Rasta Dragons will die Auswärtsschlappe bei Alba Berlin vergessen machen. (Symbolbild)

Rolf Kamper

Quakenbrück. Für die Young Rasta Dragons steht an diesem NBBL-Wochenende ein richtungsweisendes Spiel an. Zu Gast im Rasta Gym werden die Rockstock Seawolves sein.

Der Schock der deutlichen Schlappe in Berlin mag noch tief sitzen, aber es gilt, ihn abzuschütteln und sich auf den nächsten Gegner zu konzentrieren. Wenn das NBBL-Team der Young Rasta Dragons am Sonntag, 31. Oktober 2021, um 14 Uhr an der