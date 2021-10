Tim Reumann (mit Ball) und der QTSV gewannen am vergangenen Spieltag gegen Logabirum.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Noch einmal eine Leistung wie beim 88:71 gegen Fortuna Logabirum – davon träumen die Regionalligabasketballer des TSV Quakenbrück, wenn sie am Samstag, 30. Oktober 2021, in die niedersächsische Landeshauptstadt aufbrechen.

Um 19.30 Uhr treffen die Burgmannstädter dort in der Sporthalle Leibnizschule auf den Kader des „Christlichen Vereins junger Männer“, der sich mit einem Erfolg in Merzen am letzten Wochenende vom Tabellenende absetzen konnte.Eine beach