Kennt sich in Osnabrück gut aus: Lions-Center Sasa Cuic (mit Ball) trainiert auch die Bundesliga-Damen der Panthers.

Archiv/Rolf Kamper

Merzen. Für die Regionalliga-Korbjäger von Blau-Weiß Merzen steht beim BBC Osnabrück bereits viel auf dem Spiel. Das Schlusslicht braucht im Auswärtsspiel am Samstag, 30. Oktober 2021, dringend ein Erfolgserlebnis.

Die Spannung in Osnabrück und Merzen dürfte am 5. Spieltag der 2. Regionalliga stündlich wachsen: Auf der einen Seite die Korbjäger Black Bulls, die auf eigenem Parkett in der Halle am Goethering schon vor 19.30 Uhr mit den Hufen scharren,