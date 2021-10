Eine Runde weiter sind Jamie-Lee Dögnitz und der SV Alfhausen.

Rolf Kamper

Gehrde. Der SV Alfhausen hat das Pokalviertelfinale erreicht. Beim SV Gehrde rettete sich der ASV in letzter Minute ins Elfmeterschießen und bewies dann starke Nerven. Am Wochenende haben die Alfhausener in der Kreisliga frei, während die Konkurrenz einen richtungsweisenden Spieltag vor sich hat.

Für die Alfhausener wird der Pokalwettbewerb immer mehr zum Schützenfest. In den ersten drei Runden wurden Rieste II mit 6:2, Bohmte im Elfmeterschießen mit 9:8 und schließlich Fürstenau mit 5:3 geschlagen. In Gehrde endete das Achtelfinale