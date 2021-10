DJK-Trainer Henrik Meyer war beim kommenden Gegner auf "Spionagetour".

Rolf Kamper

Schlichthorst. Siege schmecken süß, Niederlage bitter! Diese Erkenntnis verleiht auch den Schlichthorster Schwalben, die am Samstag, 30. Oktober 2021, zum nächsten Erfolgserlebnis abheben möchten, Flügel. Das Spiel bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf startet um 17.30 Uhr.

Für den nächsten Schritt in Richtung gesicherte Regionen sprechen gleich mehrere Faktoren! Zwar hatten die Schwarz-Weißen nie den Glauben an sich verloren, dennoch regierte nach der vierten Pleite in Serie sichtlich der Frust. Und