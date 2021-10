Im nächsten Jahr sollen die Abendlauf-Starter wieder wie gewohnt am zweiten Freitag im Mai auf die Strecke gehen.

Franz-Josef Dirkes

Neuenkirchen. Ein Abendlauf am Nachmittag - in Neuenkirchen kein Problem. Die 19. Auflage der Laufveranstaltung lockte insgesamt 120 Sportlerinnen und Sportler an.

Bereits nachmittags starteten 120 Läuferinnen und Läufer auf die fünf oder zehn Kilometer lange Strecke rund um das Neuenkirchener Naturschutzgebiet. Einige reisten für diesen als „schnellen Lauf“ bekannten Wettkampf sogar aus dem Raum Brem