Können sich Mathis Wehberg (Mitte) und der SVA auch in Quakenbrück behaupten?

Rolf Kamper

Quakenbrück. Am Sonntag, 24. Oktober 2021, kommt es zu einem richtungsweisenden Spiel in der Kreisliga Nord: Der Quakenbrücker SC empfängt als Zweitplatzierter den Spitzenreiter SV Alfhausen. Auch die anderen Partien haben es in sich.

Nur ein Punkt trennt den QSC derzeit vom ASV, die weiteren Verfolger sind aber ebenfalls dicht dran am Spitzenduo. In der Nordstaffel der Osnabrücker Kreisligen geht es weiterhin spannend zu. Am Sonntag, 24. Oktober 2021, um 14 Uh