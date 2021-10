Das JBBL-Team ist an diesem Wochenende gleich doppelt gefordert.

Bernard Middendorf

Quakenbrück. Die Basketball-Talente der Young Rasta Dragons sind auch an diesem Wochenende, 16. und 17. Oktober 2021, wieder gefordert. Während das U19-Team gegen Hagen spielt, muss die U16 sogar zweimal ran.

Der Start in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga am vergangenen war holprig, die 65:75-Niederlage bei den Bayer Giants Leverkusen schmerzte, aber jetzt sollen die ersten Punkte her: Am Sonntag um 14 Uhr trifft die U19-Formation der Young Ra