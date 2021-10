In der Partie gegen den "Lieblingsrivalen" VfL Löningen setzen die Merzener Lions wieder auf die Unterstützung ihrer Fans – wie hier im Februar 2020, als sie ihr Team in der Löninger Sporthalle anfeuerten (Archivfoto).

Rolf Kamper

Merzen. Die Vorfreude in Merzen ist groß: Am Samstag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr treffen die Regionalliga-Basketballer des SV Blau-Weiß Merzen in der Sporthalle auf den VfL Löningen.

Als „Lieblings-Rivalen“ kündigen die Lions den Gegner aus dem Landkreis Cloppebnburg an, und das trifft den Nagel auf den Kopf, denn die beiden Mannschaften lieferten sich in der Oberliga geradezu epische Schlachten um den Titel.Bluten muss