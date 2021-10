Im Pokal sind Jona-Leon Löneke und der SG Voltlage (in Blau) nicht aufzuhalten, auch nicht vom SV Grafeld (weiße Trikots). In der Liga wartet die SGV noch auf den ersten Sieg.

Rolf Kamper

Fürstenau. Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, konnte der SV Alfhausen die Tabellenführung der Kreisliga Staffel A holen. Im Pokal sprang die SG Voltlage ins Viertelfinale, Eintracht Neuenkirchen unterlag einem Underdog.

Die Spielvereinigung Fürstenau hätte sich im Nachholspiel am Mittwochabend auf Platz zwei vorschieben können, doch das umkämpfte und spannende Spiel entschied am Ende der SV Alfhausen für sich. In der 71. Minute erzielte Domenic Grosse-Staa