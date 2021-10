Sarah Lindenthal (rechts) und die DJK-Damen haben bislang alle vier Saisonspiele verloren. (Archivbild)

Rolf Kamper

Schlichthorst. Wann kriegen die Fußballerinnen der DJK Schlichthorst die Kurve? Zugegeben, dass die Schwarz-Weißen aktuell in der Abstiegsregion in der Oberliga Damen West rangieren, liegt vermutlich am Spielplan, der bisher noch keinen einzigen Gegner aus unteren Gefilden bescherte.

Aber es bleibt schwierig: Am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 14 Uhr steht der Tabellenvorletzte beim Dritten SV Heidekraut Andervenne auf dem Prüfstand.Schreikissen macht was mit"Noch in der Halbzeit fragt mich der Linienrichter, wie es sein