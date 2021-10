Young Rasta Dragons starten in die neue Basketball-Saison

Die U16 der Young Rasta Dragons von Headcoach Hanno Stein startet mit einem Auswärtsspiel in Göttingen in die neue JBBL-Saison.

Bernard Middendorf

Quakenbrück/Vechta. Die Basketball-Talente der Young Rasta Dragons starten in die Saison. Die U19 ist in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) in Leverkusen gefordert, die U16 reist zum JBBL-Start nach Göttingen.

Illusionen wird sich U-19-Headcoach Marius Graf nicht machen, Hoffnungen schon, wenn er mit seinem Team am Sonntag gen Westen fährt. Schließlich wartet um 14 Uhr mit den Bayer Giants Leverkusen ein spiel- und heimstarkes Team.Nach dem frei