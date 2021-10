Quakenbrücks Oberliga-Basketballerinnen in Osnabrück gefordert

QTSV-Coach Sebastian Campo Flores und seine Oberligadamen sind am Samstag beim Osnabrücker SC III gefordert.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Oberliga-Basketballerinnen des TSV Quakenbrück wollen nach der Auftaktniederlage gegen Stade am Samstag, 9. Oktober, um 18 Uhr beim Osnabrücker SC III die ersten Punkte der Saison einzufahren.

Mit begabten Nachwuchsspielerinnen und routinierten Rückkehrern hoffen die QTSV-Damen in der kommenden Herbstserie auf eine gute Platzierung in der höchsten niedersächsischen Spielklasse, in der jedoch viele erfahrene Mannschaften angesiede