Kreisliga: Spitzenspiel in Alfhausen und Lokalderby in Voltlage

Der SV Alfhausen (in Rot) und der TuS Bersenbrück II (grüne Trikots) sind am Wochenende gefordert.

Rolf Kamper

Bersenbrück. In der Kreisliga-Staffel A kommt es am Sonntag, 10. Oktober 2021, in Alfhausen zum Topspiel des Wochenendes. Ein Nachbarschaftsduell gibt es zeitgleich in Voltlage.

Den Auftakt zum siebten Spieltag der Kreisliga macht am Samstag, 9. Oktober 2021, der TuS Bersenbrück II, der um 18.30 Uhr bei Blau-Weiß Hollage II spielt. Die Gastgeber haben erst kürzlich ihre erste Niederlage kassiert und gehören zu den