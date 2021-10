Die Quitt-Kicker brauchen dringend einen Sieg, um aus dem Tabellenkeller zu kommen.

Rolf Kamper

Ankum. Am Sonntag, 10. Oktober 2021, um 15 Uhr hat der SV Quitt Ankum ein Heimspiel gegen den SV Bad Laer. Die Nordkreisler wollen endlich einen großen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machen, doch der Gegner aus dem Osnabrücker Süden wird es nicht leicht machen.

Das 4:4 in Kalkriese hat bei Spielern, Trainern und Zuschauern am letzten Wochenende für Verblüffung gesorgt. Zufrieden waren weder die Gastgeber, die einen deutlichen Vorsprung verspielt hatten, noch die Ankumer, die in einer desaströ