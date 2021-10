Nach langer Corona- und Verletzungspause fand Dominik May-Johann zu alter Stärke zurück und machte acht Tore.

Burkhard Dräger

Ankum. Einen schönen Auswärtserfolg konnten die Handball-Herren des SV Quitt Ankum in der Landesklasse Weser-Ems beim Eickener Spvg. II einfahren. Mit 37:30 behielten sie recht deutlich die Oberhand.

Das sah in der ersten Halbzeit noch gar nicht so eindeutig aus, denn die auf beiden Seiten eingesetzten jungen Spieler mussten sich erst an Tempo und Mannschaftsspiel anpassen. Aber dann wurde es ein richtig gutes Spiel. Die Tore fielen Zug