Routinier Kevin Wank (mit Ball) und der QTSV haben das erste Heimspiel der Saison im Blick.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Können Quakenbrücks Regionalliga-Korbjäger ihre gute Form aus dem Krimi beim Bürgerfelder TB halten? Das fragt sich neben Trainer Hanke Maerten natürlich auch der Tross der Fans, die das Team in großer Zahl nach Oldenburg begleitet hatten.

Mit dem ASC Göttingen II wartet am Samstag, 2. Oktober 2021, um 20 Uhr in der Artland-Sporthalle die nächste Herausforderung auf den QTSV.Überraschungscoup„Für Außenstehende kam der Erfolg in Bürgerfelde vielleicht überraschend. Ich tr