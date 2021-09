Merzener Löwen unter Flutlicht und ein ungleiches Duell in Voltlage

Spannende Begegnungen in der Kreisliga: Mit dabei sind der SC Achmer, die SG Voltlage und natürlich auch die Schiedsrichter.

Rolf Kamper

Merzen. Zum ersten Mal seit Saisonbeginn konnten sich alle Mannschaften der Kreisliga unter der Woche entspannen: Weder Nachhol- noch Pokalspiele standen an. Der Spieltag am Wochenende hat es aber in sich.

Schon der Freitagabend, 1. Oktober 2021, hält für Fußballfans aus der Region die Qual der Wahl bereit: Um 19 Uhr wird das Spiel zwischen Blau-Weiß Merzen und dem FCR Bramsche in der Löwenkampfbahn angepfiffen. Um 19.30 Uhr – und damit