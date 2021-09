Die Reserve der SG Voltlage (in Blau) empfängt an diesem Spieltag die zweite Mannschaft von Eintracht Neuenkirchen.

Rolf Kamper

Nortrup. Fußball, Fußball und immer wieder Fußball. In den Profi-Ligen ist die Zerstückelung der Spielpläne nicht unumstrittener Usus - aber auch in den Kreisklassen im Osnabrücker Land sind Salami-Spieltage in der laufenden Saison zur Normalität geworden.

Zum Aufwärmen am Mittwoch, 29. September 2021, reüssierte ein mit 3:1 erfolgreiches Ensemble vom SV Gehrde beim Quitt Ankum II. Strafraumspektakel mit quasi eingebauter Torgarantie lieferten die Spiele der Parallelstaffel. Merzen trifft spä