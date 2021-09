DJK-Stürmerin Sophie Borcherding (rechts) im Hinspiel gegen TiMoNo.

Rolf Kamper

Schlichthorst. Keine Frage, das Startprogramm in die neue Saison hat es in sich. Ohne jegliche erworbene Matchpraxis im Pokalwettbewerb geht es für die Fußballerinnen der DJK Schlichthorst gleich in die Vollen.

Ein Stolperstart erscheint angesichts des happigen Auftaktfahrplans alles andere als ausgeschlossen. Denn allein an den ersten drei Spieltagen messen die Schwarz-Weißen gleich zweimal hintereinander mit einem der erklärten Topfavoriten der