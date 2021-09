Andre Tiefenthaler gehörte zu dem dezimierten Merzener Kader, der zum Saisonauftakt in Göttingen ran musste. (Archivfoto)

Rolf Kamper

Merzen. Mit nur sieben Spielern reisten die Regionalliga-Basketballer von Blau-Weiß Merzen zum Auftaktspiel beim ASC Göttingen II – und kehrte mit einer klaren 50:71-Niederlage wieder zurück.

An der fehlenden Einstellung lag es nicht, dass die Merzener in Göttingen deutlich verloren. Die Lions mussten in der Universitätsstadt mehrere Ausfälle verkraften, traten nur mit sieben Spielern an und waren auch körperlich in vielen