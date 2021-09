Der SV Kettenkamp (in Gelb) fertigte Nortrup unter der Woche mit 6:1 ab. Eggermühlen (in Schwarz-Grün) muss an diesem Spieltag zum SV Grafeld.

Rolf Kamper

Gehrde. Erstaunlich schnell sind die Nordkreis-Fußballer wieder in Tritt gekommen. Ob im Pokalwettbewerb oder um Punkte in den Kreisklassen - die Spielfreude in der liebsten Freizeitbeschäftigung ist den Protagonisten trotz verordneter Covid19-Zwangspause keineswegs abhandengekommen.

Auch unter der Woche wurde zweimal in den Kreisklassen A und B gekickt. BW Merzen II setzte sich am Mittwoch, 22. September 2021, glatt mit 3:0 bei Fürstenau II durch. Um Form ringt derweil noch der SV Nortrup - im Heimspiel gegen den neuen