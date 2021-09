Im Training ging es darum, die unglückliche Niederlage beim SV Suddendorf-Samern zu vergessen.

Rolf Kamper

Schlichthorst. Den Saisonstart setzten die Fußballerinnen der DJK Schlichthorst in den Sand (2:3 in Suddendorf-Samern). Bei der Heimpremiere werfen nun die Frauen aus Timmel, Warsingsfehn und Nortmoor - kurz SV TiMoNo - den Hut in den Ring. Anstoß ist Sonntag, 19. September 2021, um 13 Uhr.

Es gab offenbarte Defizite aufzuarbeiten. Denn der Punktgewinn in Suddendorf-Samern war zum Greifen nahe. Dann liefen zu stürmische Schwarz-Weiße in einen bösen Konter und standen schließlich enttäuscht mit leeren Händen da. Zudem