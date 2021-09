Nach einer guten Anfangsphase fanden die Kicker des FC Talge (in Gelb) kein Gegenmittel mehr gegen den Sturmlauf von Fortuna Eggermühlen (schwarze Trikots). FC Talge - SV Fortuna 47 Eggermühlen, Punktspiel, Talge in Gelb, Eggermühlen in Grün, 1. Kreisklasse Osnabrück Land Staffel A, Fussball, 12.09.2021, Talge,

Rolf Kamper

Talge. Inzwischen zeigt das Tabellenbild erste Konturen: In der Kreisklasse A weist ein Trio bei maximaler Punkteausbeute eine blütenweiße Weste auf, in der Staffel B sind es gar deren vier Teams. Und die jeweiligen Spitzenreiter ließen es an diesem Wochenende richtig krachen.

Während der TuS Engter die DJK Schlichthorst auswärts mit 6:3 düpierte, fertigte der Bippener SC - ebenfalls in der Fremde - Schlusslicht SC Quakenbrück II mit 10:1 ab. Im Topspiel der Woche setzte Fortuna Eggermühlen den Aufwärtstrend auc