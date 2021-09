Bei dieser Ecke hatte der ASV (in rot) Glück: Der Ball landete nur am Pfosten.

Rolf Kamper

Altkreis Bersenbrück. Der SV Alfhausen hat unter der Woche eine ärgerliche 0:3-Niederlage gegen den FCR Bramsche eingesteckt. Schon am Freitag ist Blau-Weiß Merzen der nächste Herausforderer. Auch in Quakenbrück und Neuenkirchen stehen spannende Kreisliga-Begegnungen an.

Der SV Alfhausen verlor am Dienstag mit 0:3 zu Hause gegen den FCR Bramsche, allerdings war die Partie deutlich ausgeglichener als der Endstand suggeriert. „Es war ein ganz offenes Spiel. Die Anfangsphase gehörte den Alfhausenern, in Summe