Gegen Glandorf hielten die Berger um Pascal Gerdes (links) gut dagegen. Am Freitag spielt Ankum in Glandorf.

Rolf Kamper

Berge/Ankum. An diesem Wochenende haben der TuS Berge und der Quitt Ankum in der Fußball-Bezirksliga Auswärtsspiele. Während die Ankumer am Freitag in Glandorf ein Erfolgserlebnis brauchen, kann Berge den nächsten Sieg anvisieren.

Nach einem spielfreien Wochenende steht für den Quitt Ankum am Freitag, 10. September 2021, das nächste Ligaspiel an. Um 19.30 Uhr tritt der Quitt beim SC Glandorf an. Mit drei Niederlagen in Folge sind die Ankumer denkbar schlecht in