DJK-Trainer Henrik Meyer trauerte einem knapp verpassten Punktgewinn nach. (Archivbild)

Rolf Kamper

Schlichthorst. Zum Punktepatt fehlten den Fußballfrauen der DJK Schlichthorst bei der Saisonpremiere in der Oberliga West lediglich Kleinigkeiten. In einer packenden Auseinandersetzung zogen die Schwarz-Weißen beim SV Suddendorf-Samern knapp mit 2:3 (1:1) den Kürzeren.

Selbst in der Nachspielzeit schnupperten Kapitänin Carolin Gertken und Co. noch am Remis. Schmerzhaft werden Alicia Kuhlmann die letzten Zuckungen in Erinnerung bleiben. Von Schmerzen gepeinigt, wälzte sich die Mittelfeldakteurin nach rü