Karten für das Pokalspiel des SV Atlas Delmenhorst gibt es an Tageskassen

Der SV Atlas Delmenhorst trifft an diesem Dienstag im Fußball-Landespokal auf den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück.

Rolf Tobis

Delmenhorst. An diesem Dienstag empfängt der SV Atlas Delmenhorst im Fußball-Landespokal den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Sie können die Partie auf noz.de und dk-online.de im Livestream verfolgen.

Das Fußballspiel, das an diesem Dienstag im Stadion an der Düsternortstraße ausgetragen wird, könnte das größte Publikumsereignis in Delmenhorst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 werden: Bis zu 2500 Zuschauer dürfen dort di