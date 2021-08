Tim Kitte (rechts, hier gegen Hollage) war wegen seiner Gelb-Rot-Sperre einer von vielen Ankumer Spielern, die am Sonntag fehlten.

Rolf Kamper

Ankum. Im dritten Spiel der noch jungen Bezirksligasaison hat der Quitt Ankum die dritte Niederlage kassiert. Beim SSC Dodesheide setzte es ein 1:4. Auch Berge und Rieste konnten in ihren Auswärtsspielen trotz guter Leistungen die Außenseiterchancen nicht nutzen.

Es ist ein klarer Fehlstart für Quitt Ankum: Im Bezirkspokal gab es im August zwar zwei packende Siege im Elfmeterschießen, doch in der Liga stehen bisher nur drei Niederlagen auf dem Konto. Beim 1:4 in der Dodesheide kamen nun auch noch we