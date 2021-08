Verhängnisvolle Szene nach fünf Minuten: Sam-James Neil (r., SC Achmer) foult Maximilian Müncher und wird früh mit Rot vom Platz gestellt.

Rolf Kamper

Achmer. Der SC Achmer hat zum Auftakt der Saison in der Kreisliga Nord eine Heimniederlage kassiert. Beim 0:4 gegen die Spielvereinigung Fürstenau war die Elf von Mark Barrenpohl kurz nach Anpfiff in Unterzahl und am Ende chancenlos.

In der Nachbetrachtung war die Partie für den SCA bereits nach fünf Spielminuten gelaufen. Nach einem harten Foulspiel sah Sam Neil die Rote Karte. Sehr zum Unmut der Gastgeber. „Klar geht er da rein und sucht den Pressschlag, aber ich fand