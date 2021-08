Der Bippener SC (in Rot) startet beim SV Nortrup in die neue Spielzeit.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Vorhang auf für die Kreisklasse-Spielzeit 2021/22! Endlich ist die Zwangspause Geschichte, die Amateur-Kicker fiebern dem Saisonstart voller Vorfreude entgegen. Dabei hält der Spielplan auf Anhieb eine Reihe von reizvollen Auseinandersetzungen bereit.

In der 1. Kreisklasse Nord A wird die neue Serie am Freitag, 27. August 2021, in Nortrup eröffnet, wenn die Platzherren den Bippener SC zum ersten heißen Tanz bitten. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf dem Rasenplatz in der Schulstraße. „Ich