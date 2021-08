Fußball: Können die Nordkreis-Bezirksligisten in Heimspielen bestehen?

Im Pokal gegen Gildehaus war für Rieste und Steffen Sieg (Mitte) kein Durchkommen. Gegen Belm soll es besser klappen.

Rolf Kamper

Altkreis Bersenbrück. In der Fußball-Bezirksliga gibt es vier Heimspiele im Nordkreis. In Berge, Ankum, Rieste und Kalkriese wird jeweils am Sonntag, 22. August 2021, um 15 Uhr angepfiffen

Am Buchbach treffen die beiden Vereine aufeinander, die bereits zwei Niederlagen auf dem Konto haben. Die Gäste vom BSV Holzhausen wollen also ebenso gerne den ersten Punkterfolg feiern wie der TuS Berge, haben aber im Gegensatz zu den Haus