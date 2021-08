Der Osnabrücker Fußball-Kreispokal beginnt am Mittwoch in Ankum

Im Ankumer Quitt-Stadion findet die erste Partie des Kreispokals statt.

Benjamin Beutler

Ankum. Insgesamt nehmen 104 Fußballvereine aus Landkreis und Stadt Osnabrück am Kreispokal teil. Die erste Runde des Wettbewerbs wird überwiegend am kommenden Wochenende ausgetragen, in einem vorgezogenen Spiel fällt aber bereits am Mittwoch der Startschuss in Ankum.

Der Fußball-Kreispokal startet in der Region Osnabrück in dieser Woche mit den Partien der ersten Runde. Für zahlreiche Vereine bedeutet dies das erste Pflichtspiel nach rund zehnmonatiger Pause. 38 Spiele in Runde einsDer Großteil der Par