TuS Berge kassiert in Lüstringen sieben Gegentore

Fabian Spree (rechts) traf für den TuS Berge, die Niederlage konnte aber nicht mehr abgewendet werden.

Rolf Kamper

Berge. Es war ein bitterer Nachmittag in Osnabrück für die Fußballer des TuS Berge. Am Sonntag unterlagen die Nordkreisler am zweiten Spieltag der noch frischen Bezirksligasaison beim SC Lüstringen mit 2:7.

Auf dem Sportplatz am Königsfeld war der Bann schon nach einer Viertelstunde gebrochen. Nach Toren von Alexander Meyer (12.) und Sercan Cam (16.) lagen die Gäste aus Berge mit 0:2 zurück und ein Punkterfolg erschien damit außer Re