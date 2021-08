Die Berger Defensive um Torhüter Luca Thale (Mitte) zeigte gegen Dodesheide eine ordentliche Leistung.

Rolf Kamper

Ankum. Für das Trio Quitt Ankum, TuS Berge und SC Rieste war das erste große Fußballwochenende der neuen Saison ernüchternd, aber auch keine Katastrophe. Mit jeweils einem Tor Unterschied unterlagen die Clubs ihren favorisierten Kontrahenten.

Für den TuS Berge war das 0:1 gegen den SSC Dodesheide am Sonntag, 8. August 2021, schmerzhaft, immerhin hatte man die Osnabrücker eine Stunde lang hartnäckig bearbeitet und konsequent in Schach gehalten. In der 61. Spielminute brach d